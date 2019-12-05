Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Новикомбанка на уровне «ruА-» со «стабильным» прогнозом.

Рейтинг банка обусловлен его «значимой позицией в ключевом бизнес-сегменте, чувствительной позицией по капиталу, приемлемым качеством активов, адекватной оценкой ликвидности и удовлетворительным уровнем корпоративного управления», поясняется в сообщении «Эксперт РА» .

Умеренно высокая оценка рыночных позиций банка обусловлена низкой диверсификацией бизнеса по сегментам при специализации на кредитовании и обслуживании структур крупных корпоративных заемщиков, связанных с ГК «Ростех», на фоне сильных конкурентных позиций банка в сегменте обслуживания крупных промышленных предприятий. Ключевое позитивное влияние на рейтинг, с учетом также неоднократных прецедентов вливания капитала со стороны госкорпорации в течение последних нескольких лет, оказывает поддержка со стороны собственника, которая обеспечивает банку доступ к базе крупных высоконадежных заемщиков. Аналитики напоминают, что Новикомбанк — опорный банк госкорпорации «Ростех».

Чувствительная позиция по капиталу обусловлена невысоким запасом устойчивости основного капитала к обесценению активов и внебалансовых обязательств на фоне активного наращивания доходных активов. При этом агентство отмечает высокий уровень рентабельности банка и покрытия расходов на обеспечение деятельности. На протяжении текущего года банк поддерживал невысокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска, что во многом обусловлено существенным сокращением объема незарезервированных проблемных активов в прошлом году.

Приемлемое качество активов обусловлено значительной долей ссуд «третьей стадии» в корпоративном портфеле (8,8% на 1 июля 2019 года) на фоне адекватного уровня покрытия резервами данных кредитов в соответствии с МСФО. Позитивно отмечается снижение доли пролонгированных корпоративных ссуд, а также взаимодействие банка со структурами акционера в рамках процедур оптимизации кредитного портфеля. Вместе с тем корпоративный кредитный портфель характеризуется низкой отраслевой диверсификацией и недостаточно сбалансированной структурой обеспечения.



Адекватная ликвидная позиция определяется значительным запасом балансовой ликвидности. Ресурсная база банка характеризуется высокой концентрацией на крупнейшей группе кредиторов, что обусловлено обслуживанием «Ростеха». Вместе с тем стабильность и предсказуемость средств госкорпорации и ее структур существенно снижает риски ликвидности банка, отмечают аналитики. «Ожидается, что получение доступа к средствам Федерального казначейства и привлечение новых корпоративных клиентов позволит банку несколько снизить зависимость от крупнейшего кредитора. Позитивно отмечается значительный объем портфеля высоконадежных ценных бумаг, что оказывает дополнительную поддержку ликвидной позиции банка», — говорится в релизе.