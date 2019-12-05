Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банку «Зенит» на уровне «ruA-». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, следует из релиза агентства.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен удовлетворительными оценками рыночных позиций, качества активов и ликвидности, адекватной оценкой достаточности капитала при его невысокой рентабельности, а также консервативной оценкой корпоративного управления. Ключевым фактором, оказывающим влияние на уровень рейтинга, выступает высокая вероятность финансовой поддержки банка со стороны ключевого акционера при необходимости», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, основу активов банка формируют кредитный портфель (48%) и портфель ценных бумаг (33%). Розничный кредитный портфель преимущественно представлен ипотечными ссудами, отмечается его адекватное качество (уровень резервирования третьей стадии увеличился с 64% на 1 января 2019 года до 67% на 1 октября 2019-го при неизменном уровне доли третьей стадии в ипотечном портфеле — 4% на соответствующие даты). Для банка также характерны снижение уровня покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (до 109% за III квартал 2019-го со 127% за I квартал 2019-го) и стабильно невысокий уровень чистой процентной маржи (3,3% за период с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года), заключили в «Эксперт РА».