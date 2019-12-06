В Сбербанк поступило 2,5 млн жалоб в 2019 году на телефонное мошенничество, что в 15 раз больше по сравнению с 2017 годом, звонки совершались под видом службы безопасности банка. Об этом пишет «Коммерсант» . Число уникальных номеров, с которых звонят злоумышленники, составило 170 тыс., подсчитал Сбербанк.

По словам управляющего директора — начальника управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергея Велигодского, за три года социальная инженерия «фактически выдавила традиционные схемы киберворовства: скимминг и вредоносное программное обеспечение». Так, если до 2018 года у клиента пытались выведать его данные, то теперь мошенники предпочитают использовать для совершения денежного перевода саму жертву. В 2018 году мошенники освоили технологию подмены телефонного номера, в 2019 году у них появляются профессиональные консультанты, которые анализируют сценарии борьбы банка с социальной инженерией, что позволяет быстро менять схемы.

Телефонные мошенники приглашают в банк У привычной схемы со звонками подставных банковских сотрудников, сообщающих клиенту о несанкционированной операции по счету, появился новый вариант. Мошенники зовут приехать в отделение банка. Зачем?

По мнению экспертов, резкий рост атак с использованием социальной инженерии связан с быстрой ликвидацией технических уязвимостей в банковских системах, а с человеком всегда есть индивидуальный шанс обмануть, напугать или запутать. Утечки баз данных позволяют злоумышленникам делать адресные звонки и проще входить в доверие к потенциальным жертвам. Еще одна проблема заключается в слишком хорошей осведомленности преступников о внутренних процедурах банка, поясняют эксперты. Для вывода похищенных денег используются банковские счета, открытые на подставных лиц.