Сбербанк получил в ноябре 74,7 млрд рублей чистой прибыли, а за 11 месяцев текущего года — 814,1 млрд. Такие данные отчетности по РСБУ приводятся в релизе кредитной организации.

По сравнению с январем — ноябрем прошлого года 11-месячная чистая прибыль увеличилась на 7,3%.

Чистый процентный доход вырос на 0,3% по сравнению с 11 месяцами 2018-го и превысил 1,1 трлн рублей. «На его динамику продолжает влиять рост стоимости клиентских пассивов в конце 2018 — начале 2019 года. Тем не менее стоимость пассивов снижается в соответствии с ожиданиями в результате принимаемых банком мер», — отмечается в релизе.

Рост комиссионного дохода продолжил ускорение, начавшееся летом, и по итогам 11 месяцев составил 14,9%. Основной драйвер роста — трансакционный бизнес. Один из быстрорастущих сегментов — брокерское обслуживание: в ноябре число брокерских счетов, открытых Сбербанком, превысило 1 млн с долей рынка более 27%. Чистый комиссионный доход вырос на 9,6%, до 418,8 млрд рублей.

Активы Сбербанка в ноябре изменились незначительно и составили 27,9 трлн рублей, указано в сообщении (рост с начала года — 3,1%, согласно данным отчетности ). При этом банк продолжил наращивать объемы кредитования и за месяц увеличил кредитный портфель на 1,3%.

Корпоративным клиентам в ноябре выдано 1,6 трлн рублей — как подчеркивают в Сбербанке, это максимальный месячный объем за последние два года. Всего с начала года выдано кредитов на 10,8 трлн рублей. Рост портфеля в ноябре составил 1,2%; с начала года он сократился на 2,7%.

В ноябре выдан наибольший за этот год объем розничных кредитов — 323 млрд рублей. С начала года выдано более 3 трлн рублей. Кредитный портфель за месяц вырос на 1,4% и составил 7,2 трлн рублей (плюс 16,7% с начала года).

Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле в ноябре уменьшился с 2,24% до 2,21% за счет задолженности юрлиц.

Совокупный объем привлеченных клиентских средств по итогам 11 месяцев увеличился без учета валютной переоценки на 2,1%: объем средств физических лиц вырос на 1,8%, юрлиц — на 2,6%, указано в релизе Сбербанка (в отчетности, как можно понять исходя из разницы в данных, приводится динамика с учетом валютной переоценки: плюс 0,3% и минус 1,2% с начала года соответственно). За ноябрь объем средств физлиц увеличился на 0,1%, юрлиц — уменьшился на 0,7%. Показатели на 1 декабря — около 13,1 трлн и почти 6,9 трлн рублей соответственно.

В ноябре базовый и основной капиталы существенно не изменились, указано в релизе. В их расчет не включена чистая прибыль апреля — ноября, что будет сделано после проведения годового аудита. Достаточность базового (Н1.1) и основного (Н1.2) капитала уменьшилась с 11,13% на 1 ноября этого года до 11,05% на 1 декабря (регулятивные минимумы без учета надбавок составляют 4,5% и 6% соответственно). Общий капитал в ноябре увеличился на 64 млрд рублей, или 1,4%; главный фактор роста — полученная прибыль. Достаточность общего капитала (Н1.0) выросла с 14,76% до 14,89% (минимум без учета надбавок — 8%).

«В ноябре продолжился тренд ускорения роста чистого процентного дохода за счет снижения стоимости пассивов и увеличения темпов роста кредитного портфеля. Важным событием ноября стала акция «Зеленый день», в которой приняли участие 7 миллионов клиентов. За два дня банк получил 760 тысяч кредитных заявок и по итогам месяца выдал 323 миллиарда рублей кредитов частным клиентам. Акция также дала импульс непроцентным доходам группы. Мы ожидаем успешного выполнения плана на 2019 год и с оптимизмом смотрим на выполнение целей стратегии-2020», — комментирует заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов.



В Сбербанке уточняют, что представленные показатели рассчитаны по его внутренней методике, а также обращают внимание на то, что в 2019 году изменились правила российского бухгалтерского учета в рамках их сближения с МСФО.