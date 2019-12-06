Агентство по страхованию вкладов в ноябре произвело расчеты с кредиторами 95 ликвидируемых банков. Более 26 тыс. кредиторов получили денежные средства на общую сумму свыше 6,5 млрд рублей, сообщает департамент общественных связей АСВ.

В общей сложности с начала года агентство направило свыше 86 млрд рублей на расчеты со 172 тыс. кредиторов 245 ликвидируемых кредитных организаций.



По состоянию на 1 декабря 2019 года средний размер удовлетворения требований кредиторов 331 кредитной организации, в отношении которых ликвидационные процедуры завершены, составил 45,3% за весь период деятельности агентства. При этом требования кредиторов первой очереди удовлетворены на 67,1%, второй очереди — на 36,4%, третьей очереди — на 26,8%.