Центробанк направил предписание ВЭБу о недопущении случаев манипулирования рынком. Информация о выдаче предписания опубликована на сайте регулятора.

«Банком России по факту установленного нарушения запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем», — говорится в сообщении.

Уточним, что частью 2 статьи 6 закона № 224-ФЗ «запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с настоящим федеральным законом к манипулированию рынком».

Более подробных сведений в сообщении о выдаче предписания не приводится, однако ряд деталей позволяют предположить, что речь может идти о прошлогодних событиях, описанных в сообщении ЦБ от четверга, 5 декабря. Банк России установил неоднократное манипулирование рынками валютных инструментов «доллар/рубль» и «евро/рубль» в период с 13 апреля по 13 июня 2018 года: Николай Бычков, уполномоченный в тот период совершать конверсионные операции и вести открытую валютную позицию ВЭБа, систематически совершал на анонимных биржевых торгах сделки с одним контрагентом — компанией-нерезидентом Fengda Trading Ltd. по предварительному соглашению по идентичной схеме.

Банк России установил факты манипулирования на валютных торгах В результате более чем 50 серий схемных сделок компания-нерезидент получила доход в размере свыше 49 млн рублей.

Как разъясняли в ЦБ, компания Fengda Trading совершала покупку или необеспеченную продажу определенного количества иностранной валюты по рыночным ценам, после чего выставляла одну или несколько лимитированных заявок на закрытие только что набранной позиции по более выгодным ценам. Спустя непродолжительное время, за которое цена иностранной валюты, как правило, не успевала значительно измениться, Бычков, действуя от имени ВЭБа, выставлял одну или несколько заявок, мгновенное исполнение которых приводило к изменениям в ценах иностранной валюты до уровней, на которых были расположены заявки контрагента, что позволяло контрагенту закрыть позицию с прибылью. В результате совершения более чем 50 серий сделок по этой схеме компания Fengda Trading получила доход в размере свыше 49 млн рублей.



На сайте ЦБ рядом с информацией о выдаче предписания ВЭБу опубликованы аналогичные уведомления относительно Бычкова и Fengda Trading, при этом во вчерашнем сообщении ЦБ о фактах манипулирования на валютном рынке говорилось лишь о предписаниях Бычкову и Fengda Trading.