Апелляционная и кассационная инстанции оставили в силе решение арбитражного суда о многомиллионных взысканиях с бывших контролирующих лиц Борского Коммерческого Банка, следует из сообщения истца по делу — Агентства по страхованию вкладов.

Напомним, Борский Комбанк базировался в городе Бор Нижегородской области. Лицензия у банка была отозвана 30 сентября 2010 года, а в январе 2011-го он был признан банкротом. АСВ выполняет функцию конкурсного управляющего.

Агентство 5 июня 2015 года подало в Арбитражный суд Нижегородской области заявление о привлечении шести бывших контролирующих лиц банка — Николая Хваткова, Людмилы Кривенчук, Игоря Саватеева, Ильины Моисеевой, Елены Хватковой и Натальи Викульцевой — к субсидиарной ответственности. Как сообщалось, Николай Хватков, в частности, занимал пост председателя правления банка, а Людмила Кривенчук была его заместителем.

Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил требование конкурсного управляющего о привлечении этих лиц к субсидиарной ответственности (согласно данным СМИ и более ранним материалам АСВ, резолютивная часть решения была оглашена в марте этого года; в сегодняшнем материале агентство ссылается на определение нижегородского арбитража от 2 июля 2019-го). В пользу банка с Кривенчук взыскано 133,35 млн рублей, с Хваткова — около 131,718 млн, солидарно с Хваткова, Кривенчук и Саватеева — свыше 424,796 млн, солидарно с Хваткова, Кривенчук, Саватеева и Хватковой — более 49,962 млн, солидарно с Хваткова, Кривенчук, Саватеева и Моисеевой — свыше 60,562 млн, солидарно с Хваткова, Кривенчук, Саватеева, Моисеевой и Викульцевой — более 38,484 млн, солидарно с Хваткова, Кривенчук, Саватеева, Хватковой, Моисеевой и Викульцевой — почти 7,697 млн рублей.



Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 16 сентября 2019 года и постановлением Арбитражного суда Волго-Вятского округа, резолютивная часть которого была объявлена 4 декабря, решение первой инстанции было оставлено без изменения, поданные пятью ответчиками (Викульцевой, Хватковой, Моисеевой, Саватеевым и Кривенчук) апелляционные и кассационные жалобы соответственно — без удовлетворения.

