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Новости бизнеса
Деловые новости и обзор последних событий бизнеса в России
- 08:48 «Траст» планирует продать акции «Русснефти» на 62 млрд рублей Banki.ru 527 1
- 08:38 Исследование: 53% компаний ожидают роста бизнеса в 2020 году Banki.ru 436
- 08:15 Финансовый директор QIWI Владислав Пошморга покинул свой пост ТАСС 453
- 22:48 Евтушенков заинтересован в инвестициях в криптовалюты, но считает вопрос преждевременным ТАСС 3315 2
- 21:44 Суд обязал «ВТБ Страхование» выплатить 766 млн рублей по иску сгоревшего ТЦ «Синдика» ТАСС 1989
- 21:13 РФПИ и Саудовская Аравия вложат 600 млн долларов в создание компании по операционному лизингу самолетов Banki.ru 1244
- 20:52 Депутаты отложили рассмотрение законопроекта об индивидуализации ОСАГО Banki.ru 1560 2
- 16:34 В РСА разъяснили, как поправки по ОСАГО отразятся на водителях Banki.ru 3164 2
- 08:37 В самозанятые могут записать приезжих из стран СНГ Banki.ru 2028 4
- 21:37 «Ростелеком» будет развивать биометрические платежи с НСПК и другие проекты на основе ЕБС Banki.ru 1918 2
- 18:00 ВЭБ за девять месяцев заработал «молчунам» для будущих пенсий более 106 млрд рублей Banki.ru 1237 1
- 16:50 Силуанов: бизнес накопил на счетах порядка 30 трлн рублей, но они не работают на экономику ТАСС 1911 8
- 14:44 Сбербанк организует обсуждение с бизнесом законопроекта о защите инвестиций ТАСС 1519
- 21:32 МЭР предлагает не раскрывать владельцев компаний российских офшоров для защиты от санкций ТАСС 1202 1
- 21:25 Mastercard и НСПК договорились развивать быстрые трансграничные платежи Banki.ru 1249
- 20:19 «Яндекс»: законопроект о значимых информресурсах навредит инвестклимату ТАСС 1653
- 17:41 Главный финансовый уполномоченный назвал основные нарушения страховщиков по каско Banki.ru 1609
- 08:58 Аналитики ждут появления стандарта 6G Banki.ru 1734 2
- 08:28 Бизнес выступил против ограничения профессий для самозанятых Banki.ru 2781 4
- 17:07 Минфин предлагает прекратить наказывать бизнес приостановкой работы Прайм 1615
- 13:20 Минфин обсудит с бизнесом меры для увеличения числа налогоплательщиков в России RNS 1347
- 12:55 Иностранные компании не получат субсидии на создание центра борьбы с кибератаками ТАСС 1189 2
- 11:01 МТС не будут проводить делистинг с Нью-Йоркской биржи Прайм 706
- 08:28 МГТС может инвестировать до 1 млрд рублей для запуска 5G Banki.ru 1016
- 20:21 МСБ может получить возможность выпускать бонды через краудфандинговые площадки ТАСС 1531
- 16:27 «АльфаСтрахование» покупает страховую компанию «Надежда» Banki.ru 1901
- 09:09 Минэкономразвития объяснило рост налогов для малого бизнеса Banki.ru 1666 2
- 08:58 Затраты операторов на развитие 5G могут составить 28 млрд долларов Banki.ru 994
- 14:53 Средняя премия по ОСАГО по итогам девяти месяцев снизилась в 77 регионах Banki.ru 1433
- 13:23 «Эксперт РА»: динамика рынка МФО в 2020 году замедлится Banki.ru 1400
- 22:09 Интернет-магазин Ozon запустил собственную рассрочку Banki.ru 3005
- 14:54 Профильный комитет ЦБ одобрил базовый стандарт по инвестиционному консультированию Banki.ru 1893 1
- 10:18 Группа «Сафмар» вложила более 1 млрд рублей в облачный игровой сервис ТАСС 1342 2
- 22:54 Акционеры МТС одобрили выплату дивидендов в размере 17,3 млрд рублей Banki.ru 5837
- 22:25 ФАС выдала предписание «Яндексу» за рекламу брокера без лицензии ЦБ Banki.ru 3986
- 14:29 «Росгосстрах» стал участником ассоциации «ФинТех» Banki.ru 1368 1
- 20:51 Глава «ВымпелКома» заявил, что компания не рассматривает покупку «Рокетбанка» ТАСС 2481
- 13:33 ЦБ: число пользователей услуги доверительного управления выросло до 204 тыс. человек Banki.ru 1301
- 09:13 В шести регионах РФ комиссия за эквайринг обогнала доходы бизнеса Banki.ru 6358 16
- 21:13 МТС подписали кредитное соглашение с ВТБ на 55 млрд рублей Banki.ru 1713
- 13:05 Центробанк: МФО увеличили кредитование малого и среднего бизнеса Banki.ru 1756 1
- 09:37 Суд впервые за пять лет отменил начисления за выплату дивидендов в офшор РБК 1739
- 20:43 ФГ «БКС» приобретает управляющую компанию «Уралсиб» Banki.ru 2454
- 17:31 Эксперты назвали российские компании и банки с лучшей репутацией Banki.ru 4350 3
- 08:48 «Ростелеком» создает аналог SWIFT для платежей бизнеса Banki.ru 1819 5
- 08:12 ЦБ планирует ограничить вложения граждан в микрофинансовые компании Banki.ru 2761 1
- 09:19 Пользователей eSIM смогут дистанционно идентифицировать по лицу и голосу Banki.ru 2619 4
- 08:40 СМИ: группа QIWI может продать проект «Совесть» Banki.ru 4423 9
- 20:21 Сбербанк рефинансирует МТС кредит на 70 млрд рублей Banki.ru 2640
- 19:58 Акционеры «МегаФона» досрочно прекратили полномочия двух членов совета директоров Banki.ru 1351
- 13:30 Песков: данные президентом гарантии бизнесу в рамках амнистии капитала должны выполняться ТАСС 1631 9
- 11:55 ФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса Banki.ru 3474 15
- 22:42 Эксперты оценили, сколько малый бизнес платит банкам за обслуживание Banki.ru 8022 2