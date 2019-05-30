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Новости бизнеса
Деловые новости и обзор последних событий бизнеса в России
- 14:21 Центробанк: внедрение системы ИПК может стать драйвером развития пенсионного рынка Banki.ru 1297 3
- 12:40 Объем пенсионных средств НПФ достиг 4 трлн рублей Banki.ru 911 1
- 17:47 В «МегаФоне» назначили нового финдиректора Banki.ru 1210
- 13:00 Владелец «Ренессанс Страхования» создает цифрового страховщика Ведомости 1085
- 10:19 Минюст предлагает создать онлайн-площадку для жалоб на интернет-торговлю Российская газета 523 1
- 08:38 АКИТ: платежные системы отказываются снижать комиссии при безналичной оплате Российская газета 986 1
- 12:06 Райффайзенбанк запускает моментальные карты для малого бизнеса Banki.ru 1197
- 22:53 В совет директоров МТС предложили трех новых членов Banki.ru 3866
- 20:41 «Россети» рассмотрят возможность выплаты дополнительных дивидендов в 2019 году ТАСС 1739
- 13:57 МФО Москвы увеличили число выданных индивидуальным предпринимателям займов в 1,9 раза Banki.ru 1280
- 11:35 Микрофинансисты пытаются избежать резкого повышения требований к ним Коммерсант 1225
- 10:55 Совет директоров «МегаФона» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2018 год Banki.ru 1507 2
- 15:41 Силуанов: самозанятые будут включены в программу поддержки малого и среднего бизнеса ТАСС 1045 2
- 14:39 Сбербанк планирует закрыть сделку с Rambler в течение трех месяцев Banki.ru 1107
- 11:58 Бессменный руководитель «Ильюшин Финанса» Александр Рубцов покидает авиализинговую компанию Коммерсант 824
- 08:18 Ретейлеры: из-за ставок на эквайринг товары могут подорожать Известия 4126 18
- 16:54 Капитализация «Газпрома» на Московской бирже превысила 5 трлн рублей ТАСС 1098
- 11:58 Группа «СОГАЗ» в 2018 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 65% — до 50,5 млрд рублей Banki.ru 866
- 18:08 Против сервиса Cherehapa возбуждено антимонопольное дело по заявлению «Росгосстраха» Banki.ru 1230
- 13:58 Совфед одобрил пакет законов об амнистии капиталов РИА Новости 802
- 13:10 В ЦБ назвали «абсолютным счастьем» тариф для платежей по QR-коду ТАСС 1754
- 12:39 ФАС признала действия СК «Респект» недобросовестной конкуренцией Banki.ru 1014
- 10:35 «Ростех» предложил привлечь иностранцев к развитию 5G РБК 1005
- 08:58 Исследование: хакеры оптимизируют расходы на атаки Коммерсант 943
- 08:48 В российских офшорах зарегистрировалось еще семь компаний Ведомости 1659
- 08:08 Baring Vostok подал второй за месяц иск к банку «Восточный» РБК 2058 3
- 08:55 ФАС предложила наказание за картели для владельцев бизнеса Ведомости 1260 1
- 22:09 Совет директоров «Ростелекома» дал собранию акционеров рекомендации по дивидендам Banki.ru 3226 5
- 16:55 «МегаФон» пока не видит предпосылок для делистинга с Мосбиржи ТАСС 1446
- 16:41 Квартальный доход СК «Согласие» составил 572 млн рублей, собранная премия — 7,4 млрд Banki.ru 904
- 15:39 Гендиректор «АльфаСтрахования» ожидает роста тарифов ОСАГО ТАСС 1316 1
- 15:08 ФАС обвиняет «Билайн» и «МегаФон» в распространении СМС-спама Banki.ru 1753
- 14:33 Forbes назвал самые щедрые на вознаграждения топ-менеджерам российские компании Forbes 3429 10
- 11:18 Московская биржа уменьшила квартальную прибыль до 3,1 млрд рублей по МСФО Banki.ru 1013
- 11:10 Суд обязал Baring Vostok продать Аветисяну 9,99% банка «Восточный» РИА Новости 4370
- 09:45 Правительство против взимания пошлины в 20% на онлайн-покупки Известия 1088
- 09:24 «Ростех» намерен возглавить переход на российское оборудование 5G РБК 1072 3
- 08:28 Опрос: блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП РБК 1206
- 22:37 Количество судебных споров по ОСАГО в 2018 году уменьшилось на 23% ТАСС 2054
- 21:41 ФАС признала компанию «МегаФон» нарушившей антимонопольное законодательство Banki.ru 2232
- 20:06 ЦБ считает правильной процедуру смены НПФ с передачей активов через пять лет ТАСС 3302 1
- 14:07 Госдума приняла в окончательном чтении пакет законов о продлении амнистии капиталов Banki.ru 1008
- 08:18 Минкомсвязь предлагает компенсировать операторам изъятие частот 5G Коммерсант 1011
- 08:10 Проверки бизнеса могут заменить инспекционными визитами Известия 2075 3
- 22:50 ЦБ указал на большое количество «квазипубличных» и «квазинепубличных» АО в России ТАСС 3836
- 18:50 Чистая прибыль МГТС за I квартал составила 4,3 млрд рублей Banki.ru 1092
- 17:55 РСА: объем выплат по обязательствам НАСКО по ОСАГО может составить около 7 млрд рублей Banki.ru 1895
- 14:27 «Ингосстрах» перестраховал имущественные риски компаний Дерипаски Ведомости 1007
- 18:35 Минкомсвязь приостановила выдачу eSIM от Tele2 Banki.ru 2824
- 16:09 Совместное предприятие «Ростелекома» и «МегаФона» запустит виртуального оператора РБК 2227 3
- 09:28 Минтранс обсуждает продажу льготных авиабилетов через портал госуслуг Известия 1094
- 08:38 СМИ: операторов 5G хотят обязать использовать российское оборудование Коммерсант 1074 2
- 20:11 Новым гендиректором Yota назначен выходец из Tele2 Banki.ru 2499
- 18:41 Совет директоров МГТС рекомендовал выплатить 22 млрд рублей дивидендов акционерам Banki.ru 1873
- 17:29 Иркутская компания отсудила у ФНС убытки за блокировку счетов Banki.ru 11865 2