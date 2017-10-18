Объем денежных переводов, отправленных физическими лицами из России за границу и поступивших физлицам в РФ из-за рубежа, заметно вырос в августе 2017 года в долларовом эквиваленте по сравнению с предыдущим месяцем, при этом объем «исходящих» переводов достиг двухлетнего максимума, свидетельствуют данные обновленной в среду сводки ЦБ «Трансграничные переводы, осуществленные через платежные системы в 2017 году».
Как следует из материалов Центробанка, статистика текущего года учитывает переводы через Anelik (с января по июль), Blizko, Contact, InterExpress (с января по март), Western Union, «Золотую корону», UNIStream, «Лидер», а также через Почту России. Напомним, платежная система InterExpress официально была исключена из реестра ЦБ в середине мая 2017 года из-за отзыва лицензии у ее оператора (Интеркоопбанка), а 10 августа из реестра выбыла платежная система Anelik по той же причине (ее оператором выступал банк «Анелик РУ», лишившийся лицензии 9 августа этого года).
В августе из России за рубеж физлицами было отправлено переводов на 848 млн долларов в эквиваленте (против 731 млн в июле), в том числе в страны СНГ — 642 млн, в страны дальнего зарубежья — 206 млн (месяцем ранее — 570 млн и 162 млн долларов соответственно).
В Россию из-за границы физлицам в августе 2017-го поступило переводов на 202 млн долларов: 125 млн из СНГ и 77 млн из дальнего зарубежья (против июльских 183 млн долларов: 114 млн из СНГ и 69 млн из дальних стран).
В годовом выражении объем переводов в августе также вырос. Так, в августе 2016 года из России ушло переводов на 786 млн долларов, а в РФ поступило на 186 млн.
Отметим, что показатель августа-2017 по переводам из России в 848 млн долларов стал самым большим месячным объемом таких переводов за два года — с августа 2015-го, когда физлица отправили за границу из РФ переводов на 903 млн долларов.
Отрицательное сальдо трансграничных переводов, то есть превышение сумм денежных переводов из РФ над суммами переводов в Россию, составило в августе текущего года 646 млн долларов против 548 млн в июле-2017.
Объем денежных переводов, отправленных физическими лицами из России за границу и поступивших физлицам в РФ из-за рубежа, уменьшился в июле 2017 года в долларовом эквиваленте по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные обновленной в пятницу сводки ЦБ «Трансграничные переводы, осуществленные через платежные системы в 2017 году».