Объем денежных переводов, отправленных физическими лицами из России за границу и поступивших физлицам в РФ из-за рубежа, заметно вырос в августе 2017 года в долларовом эквиваленте по сравнению с предыдущим месяцем, при этом объем «исходящих» переводов достиг двухлетнего максимума, свидетельствуют данные обновленной в среду сводки ЦБ «Трансграничные переводы, осуществленные через платежные системы в 2017 году» .

Как следует из материалов Центробанка, статистика текущего года учитывает переводы через Anelik (с января по июль), Blizko, Contact, InterExpress (с января по март), Western Union, «Золотую корону», UNIStream, «Лидер», а также через Почту России. Напомним, платежная система InterExpress официально была исключена из реестра ЦБ в середине мая 2017 года из-за отзыва лицензии у ее оператора (Интеркоопбанка), а 10 августа из реестра выбыла платежная система Anelik по той же причине (ее оператором выступал банк «Анелик РУ», лишившийся лицензии 9 августа этого года).

В августе из России за рубеж физлицами было отправлено переводов на 848 млн долларов в эквиваленте (против 731 млн в июле), в том числе в страны СНГ — 642 млн, в страны дальнего зарубежья — 206 млн (месяцем ранее — 570 млн и 162 млн долларов соответственно).

В Россию из-за границы физлицам в августе 2017-го поступило переводов на 202 млн долларов: 125 млн из СНГ и 77 млн из дальнего зарубежья (против июльских 183 млн долларов: 114 млн из СНГ и 69 млн из дальних стран).

В годовом выражении объем переводов в августе также вырос. Так, в августе 2016 года из России ушло переводов на 786 млн долларов, а в РФ поступило на 186 млн.

Отметим, что показатель августа-2017 по переводам из России в 848 млн долларов стал самым большим месячным объемом таких переводов за два года — с августа 2015-го, когда физлица отправили за границу из РФ переводов на 903 млн долларов.



Отрицательное сальдо трансграничных переводов, то есть превышение сумм денежных переводов из РФ над суммами переводов в Россию, составило в августе текущего года 646 млн долларов против 548 млн в июле-2017.

