Все обязательства структур, связанных с бывшим владельцем «Югры» Алексеем Хотиным, перед Альфа-Банком исполняются. Об этом Банки.ру заявил официальный представитель Хотина.

«На текущий момент все соглашения являются действующими, обязательства по ним исполняются в полном объеме, просрочек нет. Срок погашения кредита не наступил. Переговоры по реструктуризации долга продолжаются, и мы предпринимаем все необходимые действия для достижения сторонами соглашения», — сказал представитель «Югры».

Он отметил, что основания подачи исков Альфа-Банком сейчас изучаются. По его словам, иски могли быть поданы, чтобы оказать «формальное давление на заемщика с целью принятия условий банка по реструктуризации декабрьского платежа, носящих нерыночный характер».

Ранее сообщалось, что Альфа-Банк потребовал от структур, связанных с Хотиным, досрочно погасить задолженность.