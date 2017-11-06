Фонд DST Global Юрия Мильнера ответил на обвинения в том, что покупал акции Facebook и Twitter на связанные с Кремлем средства. Публикации об этом появились в ряде изданий, в том числе The New York Times, после того как Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовал новую порцию документов о «райских офшорах». В публикации говорилось, что DST Global покупал акции соцсетей на деньги государственного ВТБ для обеспечения стратегического политического влияния.



В ответе DST Global, опубликованном NYT, говорится, что для понимания ситуации читателям газеты необходимо предоставить больше информации о контексте, в котором проходили эти сделки.

В письме говорится, что штаб-квартира DST Global находится в Гонконге и ничего необычного в том, что инвестиционный фонд принимает средства от различных международных структур, в том числе государственных, нет. Все они, включая миллиардера Алишера Усманова, банк ВТБ и ряд суверенных фондов со всего мира, являются пассивными инвесторами и не влияют на выбор компаний, в которые фонд вкладывает их деньги.

Facebook и Twitter были всего лишь двумя из более чем 30 интернет-компаний по всему миру, в которые вкладывал средства DST Global, включая Airbnb, Spotify, JD.com, Zalando и Alibaba и другие. «С 2009 года DST Global инвестировал 7 млрд долларов в массовые интернет-сервисы, причем большинство из них инвестировано в компании, зарегистрированные не в США, при этом менее 5% на это поступили от банка ВТБ. ВТБ является единственной государственной структурой, которая инвестировала в DST Global», — говорится в письме.

Кроме того, в компании напомнили, что инвестиции в Facebook и Twitter были сделаны в 2009 и 2011 годах, когда отношения между Россией и США были на гораздо более высоком уровне, чем сейчас, примером чему может служить передача госсекретарем США Хиллари Клинтон кнопки «Перезагрузка» министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

«Сибур», ВТБ и «Газпром» фигурируют в материалах о деятельности офшоров Российские «Сибур», ВТБ и «Газпром», а также бизнесмен Юрий Мильнер фигурируют в материалах о деятельности офшоров, опубликованных в воскресенье Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ), который финансируется, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса.

Вложения в Facebook и Twitter, отметили далее в компании, были пассивными инвестициями, фонд никак не влиял на деятельность этих компаний и не пытался добиться этого влияния. В 2013 году DST Global продал свои доли в Facebook, а в 2014 году избавился от акций Twitter, это произошло задолго до президентских выборов в США в 2016 году.

Портал Recode также опубликовал личное письмо Юрия Мильнера, в котором он приводит во многом те же аргументы для обоснования своей позиции. «Идея, что мы работаем в пользу России, чтобы обратить социальные медиа против американской демократии, — выдумка, по многим причинам», — написал Мильнер. «В действительности инвестиции DST Global в Кремниевой долине были мотивированы чистой бизнес-логикой, основанной на десятилетнем опыте использования интернет-технологий. Для всех, кто знает индустрию интернет-технологий, представление о том, что вся эта работа обусловлена политическими соображениями, просто не заслуживает доверия», — считает он.

Мильнер еще раз акцентировал внимание на том, что его фонд не стремился получить контроль над компаниями. «Когда мы договаривались о сделках с Facebook и Twitter, мы не попросили никаких мест в советах директоров и отдали все наши голоса основателям компаний, считая, что они лучше знают, как управлять своими компаниями. В то время эта структура была необычной, но она является основой философии DST Gobal», — резюмировал Мильнер.