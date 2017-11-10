«Аэрофлот» в ноябре начнет оборудовать самолеты семейства Airbus 320/321 стриминговой системой развлечений и доступом в Интернет через Wi-Fi. Программа охватит 81 самолет, работы завершатся в декабре 2019 года, рассказал газете «Ведомости» сотрудник авиакомпании и подтвердил человек, близкий к группе «Аэрофлот».

В парке «Аэрофлота» на конец июня было 199 лайнеров: 38 дальнемагистральных Boeing и Airbus, 131 среднемагистральный Boeing и Airbus (из них 105 — Airbus 320/321), 30 региональных российских SSJ 100. Оборудование для Wi-Fi не будет устанавливаться на тех Airbus 320/321, которые станут выводиться из парка и возвращаться лизингодателям, продолжает собеседник в «Аэрофлоте». Узкофюзеляжные Boeing 737 (26 в парке), по его словам, компания получает с завода-производителя со стриминговой системой развлечений Panasonic eXW, которая позволяет смотреть фильмы и слушать музыку из библиотеки «Аэрофлота» на личных гаджетах, Wi-Fi на них устанавливаться не будет.

Недавно «Аэрофлот» объявил конкурс на закупку контента для пассажиров: за поставку до конца 2019 года фильмов, детского контента (в том числе мультфильмов, игр и аудиокниг), образовательных программ, музыки, прессы компания готова заплатить максимум 57,4 млн долларов.

На широкофюзеляжных самолетах «Аэрофлот» давно продает доступ в Интернет: на Airbus 330 трафик стоит от 5 долларов за 10 Мбайт до 50 долларов за 150 Мбайт, на Boeing 777 — от 5 долларов за 10 Мбайт до 40 долларов за 100 Мбайт (информация с сайта авиакомпании). Стоимость Wi-Fi для Airbus 320/321 еще не рассчитана, отмечает сотрудник «Аэрофлота». Представитель «Аэрофлота» говорит только, что компания работает в премиальном сегменте и расширяет возможности развлекательных систем исходя из запросов пассажиров. Тему Wi-Fi на узкофюзеляжном флоте он не комментирует.

Собеседники «Ведомостей» не сообщают, во сколько обойдется оборудование одного самолета системой Wi-Fi. «Несколько лет назад это стоило примерно 100 тысяч евро на один борт, правда, с тех пор стоимость благодаря развитию технологий могла несколько снизиться», — говорит бывший сотрудник крупной авиакомпании. «Мы оценивали, есть ли смысл оборудовать системой Wi-Fi наш флот, в итоге отказались, так как на коротких рейсах — до четырех часов — эта услуга не была бы достаточно востребована», — добавляет собеседник.



В первом полугодии продажа дополнительных услуг принесла «Аэрофлоту» 26,9 млрд рублей (11,4% всей выручки).