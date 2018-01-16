Сбербанк выделит АФК «Система» кредит на 40 млрд рублей дополнительно к 40 млрд кредита, которые предоставит Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в рамках выполнения условий мирового соглашения АФК с «Роснефтью», сказал журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах Гайдаровского форума.



«Кредит от Сбербанка будет дополнительно к 40 миллиардам, которые выделили мы. Мы выделим кредит в 40 миллиардов вместе с рядом партнеров, и Сбербанк выделит отдельно 40 миллиардов», — сказал Дмитриев.

Арбитражный суд Башкирии 26 декабря утвердил мировое соглашение в споре по иску «Роснефти», «Башнефти» и Башкирии о взыскании с АФК «Система» и АО «Система-Инвест» 170,6 млрд рублей. В том деле истцы требовали взыскать с ответчиков убытки, причиненные ими «Башнефти» при ее реорганизации в 2014 году. До конца 2014 года «Система» являлась основным акционером «Башнефти».

По условиям мирового соглашения, «Система» и ее «дочка» обязались в три этапа выплатить в пользу «Башнефти» 100 млрд рублей: 28 декабря уже было перечислено 20 млрд, еще 40 млрд «Система» должна перевести не позднее 28 февраля и столько же — не позднее 30 марта.