«Татнефть» увеличила долю владения в Национальном негосударственном пенсионном фонде (НПФ) до 62,4%. Однако, так же как и подконтрольный нефтяной компании банк «Зенит», пенсионный фонд не является для нее профильным активом. Поэтому участники финансового рынка ожидают, что «Татнефть» будет избавляться и от НПФ, и от банка, пишет «Коммерсант».

ИФК «Солид» продала долю в размере 4,6% в Национальном НПФ коммандитному товариществу (КТ) «Татнефть», «Солид» и компания», свидетельствует раскрытие акционерной структуры пенсионного фонда. КТ в настоящее время контролируется нефтяной компанией, поэтому сделка была совершена в пользу «Татнефти», пояснил первый заместитель гендиректора ИФК «Солид» Юрий Новиков. «Татнефти» принадлежит 51% капитала КТ, подтвердили представители «Татнефти» и банковской группы «Зенит».

В конце 2016 года «Татнефть» довела свою долю в «Зените» до контрольной — напрямую и через 100-процентную «дочку» Tatneft Oil AG стала владеть 50,4% акций банка. В марте 2017 года ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка, где нефтяная компания держала около 8 млрд рублей. Летом того же года группа «Татнефти» увеличила свою долю в «Зените» до 71,9%, выкупив допэмиссию банка. Вместе с тем ранее один из собеседников издания, близкий к «Зениту», утверждал, что для «Татнефти» банк является непрофильным активом, а увеличение в нем доли было в большей степени вынужденным решением на фоне собственных проблем банка и серьезного ухудшения ситуации на банковском рынке Татарстана.



«Значительно увеличив долю в банке «Зенит», «Татнефть» стала, по сути, и ключевым собственником Национального НПФ», — говорит один из собеседников газеты. Сейчас нефтяная компания напрямую и косвенно контролирует 62,4% акций пенсионного фонда, в том числе через структуры банковской группы «Зенит» — 25,2%, указывает представитель банковской группы.

По словам одного из источников газеты, несмотря на то что на словах «Татнефть» собирается развивать это направление, скорее всего, «нефтяная компания будет избавляться от непрофильного актива — либо вместе с «Зенитом», либо по отдельности». Покупателями могли бы выступить крупные федеральные финансовые группы, однако перспективы такой сделки эксперты оценивают в диапазоне трех-четырех лет.