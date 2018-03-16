Вице-премьер правительства РФ Сергей Приходько поручил Министерству экономического развития совместно с Генпрокуратурой подготовить поправки, которые продлят до 2022 года мораторий на проведение плановых проверок в отношении малого бизнеса и распространят мораторий на средний бизнес.

Для продления «надзорных каникул» необходимо подготовить поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях в 294-ФЗ о защите прав предпринимателей при осуществлении госконтроля и в статью 19 закона о лицензировании, который находится сейчас в Госдуме. Это предстоит сделать в двухнедельный срок со дня принятия законопроекта в первом чтении, сообщает РБК .

В настоящее время риск-ориентированный подход (частота плановых проверок бизнеса в зависимости от его деятельности и деловой репутации) применяется не по всем видам контроля и надзора, и продление моратория нужно, чтобы не ухудшалось положение предпринимателей.