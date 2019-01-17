Соединенные Штаты продлевают для инвесторов срок завершения сделок с российской компанией «Русал» и холдингом En+ до 28 января и устанавливают такой же срок для того, чтобы американские инвесторы избавились от акций и долговых инструментов «Русала», En+. Об этом сообщило в среду Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

Ведомство распространило три так называемые генеральные лицензии, одна из которых (General License 13J) касается продления срока избавления от активов En+ и «Русала», а также две лицензии (General License 14E и General License 16E), в которых прописаны сроки продления сделок с «Русалом» и En+.

Ранее Минфин США продлевал этот срок до 21 января.