Масштабное снятие ограничений для бизнеса должно происходить на всех уровнях муниципальной власти, однако компаниям не следует списывать проблемы только на регулирование. Об этом заявил глава госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, выступая на X Гайдаровском форуме.

Так он прокомментировал предложение премьер-министра Дмитрия Медведева к 1 февраля 2020 года провести радикальный пересмотр требований к бизнесу. Процесс бюрократической расчистки глава правительства называл «регуляторной гильотиной».

«Конечно, у нас очень тяжелое регулирование. Но тот, кто хочет, этот воз везет. Кто не хочет, может сказать: знаете, у нас тяжелая регуляторика, нам нужна сейчас эта гильотина, про которую Дмитрий Анатольевич сказал, что очень хорошо, но эта гильотина должна быть на каждом уровне. У муниципальных властей, у субъектных властей, на федеральном уровне», — подчеркнул Шувалов.

Как ожидается, пересмотр требований для бизнеса затронет сегменты транспорта, экологии, промышленной безопасности, ветеринарии и санитарно-эпидемиологического надзора.