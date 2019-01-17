Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение, которое утверждает план мероприятий по трансформации делового климата.

«Это распоряжение правительства, которое утверждает план мероприятий по трансформации делового климата», — заявил он на заседании правительства.

Медведев напомнил, что сейчас есть задача по доведению доли инвестиций в основной капитал в валовом внутреннем продукте до 25%, эти деньги должны пойти на модернизацию и технологическое обновление промышленности. «И конечно, для нас очень важно стимулировать деловую среду, мы все время об этом говорим, когда упрощены процедуры, когда сняты нормативные ограничения по различным документам», — уточнил глава правительства.

Он подчеркнул, что утвержденный план мероприятий должен упростить процесс открытия нового бизнеса. «Этот план продолжает работу, которая проводилась в рамках так называемых дорожных карт Национальной предпринимательской инициативы. За последние годы 12 инициатив были завершены, причем в общем достаточно неплохо», — сказал Медведев.

Медведев предложил радикально изменить требования к бизнесу с февраля 2020 года На данный момент деятельность компаний регулируется в 9 тыс. нормативных документов. Некоторые из них абсурдны, констатировал глава правительства.

«Теперь мы переходим на новый этап. Единый план мероприятий по деловому климату охватывает также 12 направлений: от технологичного присоединения к инженерным сетям до градостроительной деятельности, до таможенного администрирования и завершения реформы контроля и надзора», — отметил премьер.

Медведев добавил, что план будет обновляться с учетом пожеланий предпринимателей.

«При этом мы, конечно, должны будем оперативно реагировать на те проблемы, которые будут ставиться предпринимателями. Очевидно, что там все равно не все будет гладко. План будет обновляться минимум два раза в год, дополнять его нужно будет инициативами бизнеса, мониторить исполнение», — сказал он на заседании правительства.

«И важно организовать работу таким образом, чтобы в открытой системе никому не было никакой возможности затягивать с решением важнейших для формирования благоприятной инвестиционной среды вопросов», — добавил Медведев.