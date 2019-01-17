Краудлендинговая платформа, запуск которой планирует Сбербанк, будет нацелена прежде всего на инвестирование в предприятия малого и среднего бизнеса. Бизнес-модель создания таких платформ возможна в форматах P2P или P2B. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

«Направление P2B было выбрано, поскольку одним из приоритетов группы компаний «Сбербанк» является создание возможностей по привлечению финансирования предприятиями МСП. Как известно, не каждая компания малого и микробизнеса может получить банковское финансирование. Создание площадки должно упростить процесс и перспективы получения заемных средств компаниями данного сегмента», — рассказал Попов.

Инвесторами создаваемой краудлендинговой платформы могут стать физические лица — клиенты Сбербанка с суммой инвестирования от 5 тыс. рублей.

Сбербанк предложит физлицам кредитовать компании Сбербанк будет предоставлять оценку рисков.

Предполагается, что на этапе запуска платформы первыми клиентами станут малые и микропредприятия с действующим бизнесом.

«На этапе запуска платформы нашими клиентами будут представители малого и микробизнеса с действующим, уже сформированным бизнесом. Именно для них платформа представляет собой альтернативный (небанковский) способ привлечения инвестиций», — уточнил он.

По его словам, доход в виде комиссии получает инвестиционная площадка за оказание инвестиционных услуг заемщику.

«Предполагается стандартная схема получения платформой комиссионного дохода. При этом необходимо учитывать, что помимо совершения сделок на платформе могут быть доступны в будущем и иные продукты и дополнительные услуги», — добавил Попов.

Гарантии инвесторам обеспечит саморегулирование рынка, считает представитель Сбербанка. Если заемщик имеет сомнительную репутацию, вряд ли он сможет получить какие-либо вложения.