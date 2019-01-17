Управляющий директор группы структурированного финансирования Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Игорь Зелезецкий назначен временно исполняющим обязанности генерального директора агентства. Об этом сообщается в пресс-релизе АКРА по итогам заседания совета директоров.

«Теперь АКРА сконцентрирует свои усилия на следующем этапе своего развития. Совет директоров и персонал будут и далее развивать и расширять бизнес агентства. Игорь, который будет временно исполнять обязанности генерального директора АКРА, имеет 15-летний опыт работы в сфере рейтингов, в том числе 12 лет в Moody's Investors Service. Мария Мухина продолжит работу в качестве операционного директора», — прокомментировал председатель совета директоров АКРА Карл Йоханссон.

Зелезецкий и Мухина будут подотчетны Йоханссону.