Экс-директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова пока не имеет конкретных карьерных планов и рассматривает разные возможности после ухода из агентства, сообщила она РИА Новости.

«За прошедшие три с небольшим года я с опережением выполнила все поставленные передо мной задачи — построено рейтинговое агентство мирового класса, получена лицензия, рейтинги включены во все регуляторные требования, доли рынка по важнейшим сегментам превышают 70%, выстроены все операционные процессы, агентство выведено на устойчивую прибыль, подготовлена последующая трехлетняя стратегия, успешно развиваются дополнительные сервисы и международная работа», — прокомментировала она.

«Теперь я рассматриваю новые возможности, хотя пока никаких конкретных планов нет», — добавила Трофимова.