Банк России 17 января принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об АО «Микрофинансовая компания «Городская сберегательная касса» (МФК «Городская сберкасса»). Решение принято в связи с неоднократным в течение года нарушением компанией требований федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и иных нормативных актов, поясняется в сообщении регулятора.

В числе допущенных компанией нарушений указаны:

несоблюдение минимально допустимого числового значения экономического норматива достаточности собственных средств по состоянию на шесть дат 2018 года;

превышение максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков и максимального размера риска на связанное с компанией лицо (группу лиц) по состоянию на 31 января 2018-го;

нарушение порядка расчета экономического норматива максимального размера риска на связанное лицо (группу лиц) на указанную дату;

неоднократное в течение года представление существенно недостоверных отчетных данных: так, компания представила сведения о соблюдении максимального размера риска на связанное лицо (группу лиц), в то время как ЦБ установил факт несоблюдения этого норматива по состоянию на ряд отчетных квартальных дат. Как следует из материалов ЦБ, в отчетности были сведения об отсутствии выданных компанией микрозаймов при установлении регулятором факта выдачи таких микрозаймов по состоянию на 31 марта и 30 июня 2018 года, а также сведения о выданных микрозаймах при установлении факта отсутствия выдачи по состоянию на 31 декабря 2017 года;

представление отчетов о микрофинансовой деятельности МФК на ряд отчетных квартальных дат с нарушением требований;

представление отчета о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов за IV квартал 2017 года с нарушением требований;

осуществление бухгалтерского учета с нарушением требований;

взимание вознаграждения за исполнение обязанностей, возложенных на компанию нормативными правовыми актами (за рассмотрение заявления об изменении срока возврата суммы займа по договору потребительского займа);

осуществление расчета амортизированной стоимости по договорам займа по состоянию на 31 марта и 30 июня 2018 года с нарушением требований;

неоднократное в течение года уменьшение размера собственных средств (капитала) компании до уровня ниже минимального значения.

«МФК «Городская сберкасса» получила информацию об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций на сайте Банка России. Для компании данное решение стало неожиданным. По нашему мнению, компания вела свою деятельность с полным соблюдением законодательства РФ и требований регулятора. В августе — сентябре 2018 года в МФК «Городская сберкасса» прошла выездная проверка Банка России, по результатам которой компанией велась работа по устранению выявленных недостатков, в соответствии с принятым планом, который был своевременно предоставлен в ЦБ РФ. Наряду с выполнением формальных требований регулятора на последних надзорных встречах в Банке России было отмечено, что общество кроме деятельности по выдаче микрозаймов активно занимается выдачей иных займов, что разрешено федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ», — прокомментировали в МФК «Городская сберкасса».

В компании добавили, что не согласны с решением ЦБ и будут его оспаривать. В настоящий момент МФК «Городская сберкасса» разрабатывает план дальнейших действий. «Компания примет все необходимые усилия для разрешения данной ситуации и продолжит работу на рынке, если необходимо — в другом качестве. Компания обязуется урегулировать все законные требования кредиторов и других заинтересованных лиц», — заключили в «Городской сберкассе».