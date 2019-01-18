За неполные три недели, прошедшие с начала 2019 года, состояние российского миллиардера Олега Дерипаски увеличилось на 679 млн долларов. Такие данные агентства Bloomberg приводит РБК . Как указывает Bloomberg, рост связан в первую очередь с повышением котировок бумаг En+, которые подорожали с начала года на 19%.

Утром в пятницу, 18 января, стоимость депозитарных расписок En+ на Московской бирже на фоне сообщений о намерении Дерипаски сократить свою долю в компании, что является условием снятия наложенных Минфином США санкций, поднималась до 545 рублей. Это на 9,4% превышает уровень закрытия предыдущих торгов и на 30% — уровень закрытия последних торгов 2018 года, отмечается в материале РБК.

Общее состояние Дерипаски эксперты Bloomberg, по данным на 18 января, оценивают в 3,5 млрд долларов. Таким образом, даже после январского скачка Дерипаска пока компенсировал лишь малую часть потерь 2018 года (тогда его состояние после введения санкций в отношении самого бизнесмена и его компаний уменьшилось, по оценке Bloomberg, на 5,8 млрд долларов) и не вернулся в топ-500 Bloomberg Billionaires Index.

Расписки En+ росли на 10% на новостях о снижении доли Дерипаски в компании Стоимость бумаги достигала 545 рублей.

К тому же, как отмечает Bloomberg, из-за сохранения санкций, введенных США в отношении самого Дерипаски, нынешнее увеличение его состояния остается пустой формальностью, так как он лишен доступа к значительной части своих активов.

«Дерипаска не может получать дивиденды. Он также не может продавать доли в своих компаниях без разрешения Минфина (США). Даже если ему удастся продать, из-за персональных санкций ему еще придется побороться за то, чтобы получить доступ к любым доходам», — отмечает Bloomberg.

Из ежедневно обновляемого Bloomberg Billionaires Index следует, что с начала 2019 года выросли состояния большинства из 500 включенных в него богачей. Так, например, богатейший человек мира Джефф Безос за неполные три недели разбогател на 15,1 млрд долларов, основатель Facebook Марк Цукерберг — на 6,58 млрд, а самый богатый из бизнесменов Мексики Карлос Слим — на 5,38 млрд.



Из российских бизнесменов успешнее всех начал 2019 год Вагит Алекперов, чье состояние, по оценке Bloomberg, увеличилось на 975 млн долларов. Владелец «Интерроса» Владимир Потанин, по подсчетам экспертов, за тот же срок разбогател на 859 млн, владелец «Северстали» Алексей Мордашов — на 806 млн, а владелец частной инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко — на 759 млн долларов.

