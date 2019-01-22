Сбербанк внедрил в систему онлайн-мониторинга новостей интеллектуальные технологии ABBYY, чтобы автоматически анализировать содержание сообщений о банках-контрагентах на русском языке. Робот читает все сообщения, где упоминаются банки — контрагенты Сбербанка, и помогает классифицировать их по различным рисковым факторам. Об этом сообщили в пресс-службе компании ABBYY.

Искусственный интеллект анализирует смысл текста и выявляет в новостях упоминания рисковых факторов, таких как изменения в структуре собственности, нарушение условий сделок и так далее, а затем извлекает связанные с ними объекты. В досье банка-контрагента попадают уже новости, в которых указаны источники риска. В системе сотрудник формирует заключение по результатам мониторинга.

«Благодаря этому решению в онлайн-режиме происходят агрегирование и смысловой разбор новостей, классификация их по различным рисковым факторам. Через модели ABBYY в реальном времени проходит весь объем новостей о более чем 1 000 банках-контрагентах, а в досье теперь автоматически попадают только релевантные данные. Это существенно снизило трудозатраты сотрудников на обработку и структурирование информации», — говорится в сообщении компании.

Банк планирует провести интеграцию с поставщиком зарубежных новостей для запуска мониторинга новостного потока на английском языке, протестировать и доработать внедренные модели, а также создать классификацию новостей по отраслям экономики.

«Работа с новостями — важная часть процесса управления рисками. Если банк вовремя не отреагирует на значимый информационный повод, это может повлиять на его репутацию и финансовую устойчивость. Интеллектуальные технологии ABBYY избавляют сотрудников банка от прочтения всего новостного потока, что существенно повышает скорость реакции банка, снижает трудоемкость процесса и повышает точность анализа», — комментирует директор по работе с финансовым сектором ABBYY в России Ольга Морозова.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru