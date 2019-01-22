Клиенты банка для бизнеса «Сфера» могут связаться с юристами через онлайн-чат и получить круглосуточную квалифицированную помощь уже с 22 января 2019 года.

Новый сервис работает по модели разовой платы за услугу юридической консультации. В рамках акции, которая действует до 14 марта 2019 года, клиенты «Сферы» получат до пяти бесплатных консультаций в зависимости от тарифа на обслуживание расчетного счета.

Предприниматель может задать вопрос в онлайн-чате, после чего происходит автоматическая оценка стоимости услуги в зависимости от сложности запроса. В случае согласия клиента на оказание услуги обращение передается юристу.

Также клиентам предлагаются участие юриста в переговорах с партнерами, общение с госорганами, звонок юриста от имени клиента, обжалование результатов тендера или анализ изменений в законодательстве.