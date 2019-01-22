В Москве заработал бесплатный сервис онлайн-консультаций для предпринимателей. О его запуске сообщил мэр Сергей Собянин в своем Twitter.

«Столичные предприниматели теперь могут получить информацию о финансовой поддержке от правительства Москвы прямо у себя в офисе. Заработал бесплатный сервис «Выездной консультант». Оставляйте заявку на портале «Малый бизнес Москвы», — написал он.

Ранее получить консультации, прослушать лекции и поучаствовать в семинарах и мастер-классах можно было только в центрах услуг для бизнеса.