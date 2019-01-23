Совет директоров и акционеры исключенного из реестра микрофинансовых организаций АО «МФК «Городская сберкасса» разрабатывают план перезапуска бизнеса на базе основного акционера компании — ООО «Мастер-Кредит». Подробности плана опубликованы в среду, 23 января, на сайте микрофинансовой компании.

Банк России 17 января этого года принял решение об исключении МФК «Городская сберкасса» из государственного реестра МФО. По мнению самой организации, она вела свою деятельность с соблюдением законодательства РФ и требований регулятора, в очередной раз подчеркивают в МФК.

Компания проводит консультации с юристами о целесообразности оспаривания решения ЦБ в судебном порядке. При этом в настоящий момент она «считает своей главной задачей урегулирование обязательств перед кредиторами — физическими лицами».

По данным «Городской сберкассы», с момента ее исключения из реестра массово поступают заявления о досрочном возврате денежных средств. Текущая ликвидность (денежные средства в кассе и на расчетных счетах) не позволяет полностью их удовлетворить.

МФК «Городская сберкасса» исключена из реестра микрофинансовых организаций В числе допущенных компанией нарушений указано несоблюдение минимально допустимого числового значения экономического норматива достаточности собственных средств на ряд дат 2018 года.

МФК приводит основные данные о своих активах и обязательствах. Так, портфель займов составляет 2,086 млрд рублей. На займы с погашением до конца текущего года приходится 960 млн рублей, а остальные займы — более долгосрочные. Уточняется, что портфель, обеспеченный залогом недвижимости, равен 1,093 млрд, стоимость недвижимости на балансе — 48 млн рублей.

Обязательства компании перед физическими лицами и индивидуальными предпринимателями составляют 1,805 млрд рублей. На 22 января 2019 года в МФК поступили заявления о досрочном погашении долга на сумму 417 млн рублей.

В целях урегулирования обязательств перед инвесторами «Городская сберкасса» предлагает перевести долг на ООО «Мастер-Кредит» в рамках цессии или трехстороннего соглашения. «Таким образом, у новой компании на балансе образуются активы в виде обязательств общества. Активы общества будут постепенно погашаться и реализовываться. При этом денежные средства по новому соглашению будут направляться на новую компанию, а она будет расплачиваться по договорам с инвесторами. Инвесторы также получат поручительство общества по исполнению обязательств перед ними со стороны новой компании», — описывают в МФК предлагаемую схему расчетов.

При переводе долга срок исполнения обязательств увеличится до 60 месяцев, ставка по договору уменьшится до 12% годовых с момента подписания соглашения. Срок первых выплат по договору устанавливается не ранее 12 месяцев.

Новая компания запустит новый бизнес, ключевыми направлениями которого станут:

обслуживание текущего портфеля МФК, включая работу с просроченной задолженностью (через партнерскую коллекторскую компанию);

сервисная компания на рынке залогового ипотечного кредитования и оборота закладных;

формирование собственного портфеля закладных;

запуск интернет-проекта «Биржа закладных».

Источники фондирования планируется диверсифицировать. Уже сейчас МФК вместе с партнерами осуществляет проект секьюритизации своего ипотечного портфеля на сумму 2 млрд рублей, срок проекта — 2019—2021 годы, указано в сообщении для инвесторов. Есть предварительные договоренности с партнерами о замене МФК «Городская сберкасса» на нового участника проекта. Кроме того, у новой компании есть планы по регистрации программы биржевых облигаций и размещению пилотного выпуска до конца 2019 года.

«Таким образом, расчеты с инвесторами будут происходить за счет поступлений от общества на новую компанию и за счет доходов от нового бизнеса», — заключают в МФК.

Проект договора о переводе долга будет опубликован на ее сайте 25 января. Срок подписания соглашения — до 5 февраля этого года включительно. Бизнес-план и финансовая модель новой структуры будут представлены после детальной проработки до 1 марта 2019-го.

«Мы верим в избранную бизнес-модель и рассчитываем продолжить работу на рынке залогового кредитования. У нас есть для этого команда профессионалов, технологии, инвесторы и бизнес-партнеры, а также клиенты, которым необходимы наши услуги. Мы будем продолжать осуществлять деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Наши планы являются страховкой тех инвесторов «Городской сберкассы», которым невозможно будет сделать выплаты в полном объеме в результате реализации активов МФК», — комментирует председатель совета директоров АО «МФК «Городская сберкасса» Андрей Демченко.