Управление Федеральной антимонопольной службы РФ по Москве признало компанию «МегаФон» виновной в распространении рекламной информации без согласия абонента сразу по трем фактам нарушений. Сообщение об этом опубликовано в пятницу на сайте ведомства.

Как уточняется, в первом случае виновными также признаны рекламораспространители: ООО «МегаЛабс», ООО «ОСК», ООО «Раппорто», АО «Загрузка», ООО «Информер» и сеть фитнес-клубов «Территория фитнеса». Абоненту через СМС предлагалось купить фитнес-карту.

Напомним, ранее в январе Московское УФАС сообщило о признании «МегаФона» и еще четырех рекламораспространителей виновными в нарушении закона «О рекламе» в связи с СМС-рекламой фитнес-клуба Zebra.

Московское УФАС признало «МегаФон» и еще четыре компании нарушившими закон «О рекламе» Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве признало компанию «МегаФон» и еще четырех рекламораспространителей виновными в нарушении закона «О рекламе». Сообщение об этом опубликовано на сайте Московского УФАС.

В других двух случаях, о которых антимонопольное ведомство сообщает сегодня, «МегаФон» рекламировал уже собственные услуги. Абонентам через СМС и звонки предлагалось поучаствовать в розыгрыше или узнать о новом выгодном предложении сотового оператора.



В настоящее время решается вопрос о привлечении «МегаФона» к административной ответственности. Согласно статье 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, размер штрафа может составить от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.