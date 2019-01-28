Страховщики должны обеспечить корректное предоставление своими посредниками информации получателям страховых услуг при заключении договоров инвестиционного страхования жизни. Об этом говорится в информационном письме от 23 января за подписью первого заместителя председателя Банка России Сергея Швецова, которое опубликовано на сайте регулятора в понедельник, 28 января.

Как поясняется в письме, оно подготовлено в связи с выявлением фактов недобросовестных практик при оказании страховыми посредниками (страховыми агентами и страховыми брокерами) услуг по заключению договоров ИСЖ в части предоставления получателям страховых услуг неполной и недостоверной информации о ключевых характеристиках данного вида страхования, а также о рисках, вытекающих из заключения договора ИСЖ.

В этой связи Центробанк рекомендует страховым организациям обеспечить предоставление страховыми посредниками получателю страховых услуг информации:

о страховой организации, с которой заключается договор ИСЖ, с указанием кредитных рейтингов, присвоенных ей кредитными рейтинговыми агентствами на дату заключения договора ИСЖ;

о рисках, связанных с заключением договора ИСЖ, в том числе о том, что договор ИСЖ не является договором банковского вклада в кредитной организации и переданные по такому договору денежные средства не подлежат страхованию в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;

об отсутствии гарантий получения дохода по договору ИСЖ, а также о том, что доходность по отдельным договорам ИСЖ не определяется доходностью таких договоров, основанной на показателях доходности в прошлом;

о порядке расчета выкупной суммы с указанием суммы, подлежащей возврату в зависимости от срока действия договора ИСЖ и периода, в котором он прекращен;

о сроке, в течение которого в соответствии с условиями договора ИСЖ не может быть осуществлен возврат страхователю выкупной суммы по такому договору при его досрочном расторжении по инициативе получателя страховых услуг;

о порядке определения страховой выплаты и о страховой сумме по каждому страховому риску;

о порядке начисления инвестиционного дохода, в том числе об объектах инвестирования денежных средств;

о сумме денежных средств (в рублях на день предоставления информации) за весь срок действия договора ИСЖ, подлежащих передаче получателем страховых услуг (страховая премия и/или страховые взносы), в процентах от такой суммы, направляемых на обеспечение исполнения обязательств страховой организации по выплате выгодоприобретателю страховой суммы и инвестиционного дохода в порядке и на условиях, предусмотренных договором ИСЖ, а также на выплату агентского вознаграждения, комиссионного вознаграждения и на платежи, связанные с заключением и исполнением договора ИСЖ.

Также ЦБ рекомендует страховым организациям после заключения договора ИСЖ «организовать взаимодействие с получателем страховых услуг посредством телефонной связи или иным способом, указанном в договоре ИСЖ, в течение срока возможного отказа страхователя от договора ИСЖ с возвратом страховой премии, в целях подтверждения факта, что получателю услуги ИСЖ понятны условия договора ИСЖ (включая ограничения, связанные с досрочным отказом от договора ИСЖ)».

Страховым компаниям также рекомендуется проводить обучение страховых агентов, продающих ИСЖ, по вопросам предоставления ими информации получателю страховых услуг.

Дополнительно Банк России отмечает, что, в соответствии с законом РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», страховые посредники обязаны разъяснять страхователям, застрахованным лицам, выгодоприобретателям, а также лицам, имеющим намерение заключить договор страхования, по их запросам положения, содержащиеся в правилах страхования, договоре страхования. При этом по закону на страховые организации возложена обязанность по контролю за деятельностью страховых агентов, а также за деятельностью страховых брокеров в части исполнения полномочий и обязанностей, предусмотренных договором между страховщиком и страховым брокером.



Также ЦБ обращает внимание, что с 7 мая 2019 года применяется базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, предоставляемых членами профильных саморегулируемых организаций; в том числе он касается предоставления информации получателю страховых услуг, включая требование о раскрытии необходимого объема информации при заключении договора ИСЖ.

