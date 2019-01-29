Состояние миллиардера Олега Дерипаски после снятия санкций с компаний En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» сократилось на 1 млрд долларов. Об этом свидетельствуют подсчеты Forbes на основе рейтинга богатейших людей планеты (счетчик real-time).



До объявления о снятии санкций, которое 27 января сделало Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина, состояние Дерипаски оценивалось в 4,6 млрд долларов. За день, по оценке Forbes, оно сократилось до 3,6 млрд долларов.

Главная причина в том, что по условию сделки с OFAC бизнесмену пришлось отказаться от почти 21% акций En+. Его доля в компании сократилась с 66% до 44,95%.

Санкции в отношении Дерипаски и его компаний были введены 6 апреля 2018 года. С тех пор миллиардер потерял почти половину своего состояния (в марте 2018 года оно оценивалось в 6,7 млрд долларов).

