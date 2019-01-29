Банк России разработал проект указания с требованиями к мерам, которые саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая кредитные потребительские кооперативы (сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы), может применять за несоблюдение последними законов «О кредитной кооперации» и «О сельскохозяйственной кооперации» и соответствующих нормативных актов ЦБ и которые установлены внутренним стандартом такой СРО. Документ размещен на сайте регулятора.

Как отмечается в пояснительной записке , основная задача проекта указания — «установление прозрачной системы требований к применяемым саморегулируемыми организациями мерам воздействия, обеспечение их единообразного применения и исключение возможности саморегулируемых организаций по своему усмотрению определять соответствующую меру воздействия».

Проект указания предусматривает:

требование о соответствии мер воздействия характеру, объему и последствиям допущенного кооперативом нарушения;

исключение возможности применения мер воздействия при наличии информации о направлении кооперативом в СРО плана восстановления платежеспособности, а также при наличии сведений о ранее примененных Банком России мерах в отношении КПК и СКПК за рассматриваемое нарушение;

размер налагаемого саморегулируемыми организациями штрафа — не менее 10 тыс. и не более 100 тыс. рублей (по аналогии со штрафами, установленными в Кодексе РФ об административных правонарушениях за нарушение кредитными потребительскими кооперативами или сельскохозяйственными КПК законодательства РФ о кредитной кооперации и о сельскохозяйственной кооперации).

Комментарии по проекту нормативного акта ожидаются до 11 февраля 2019 года.