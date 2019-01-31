Капитал холдинга «Сафмар Финансовые инвестиции» (СФИ) покинул один из его конечных бенефициаров — Михаил Гуцериев. 30,4% акций холдинга консолидировал его сын Саид, пишет «Коммерсант» со ссылкой на раскрытую в конце января информацию по двум НПФ, принадлежащим СФИ: «Сафмар» и «Доверие».

Согласно структуре акционеров НПФ на середину октября 2018 года, у Михаила Гуцериева находилось 19,9% акций кипрского офшора Lanbury Trading. Теперь эта доля перешла его сыну Саиду, сконцентрировавшему 100% акций офшора, которому через цепочку компаний принадлежит 30,4% финансового холдинга.

Часть акционеров либо входят в сам холдинг, либо близки его основателям. В частности, НПФ «Сафмар» и «Доверие» владеют соответственно 4,8% и 3,7% акций СФИ. Также 1,7% принадлежит страховой компании ВСК, которой на 49% владеет сам холдинг. Еще одна дочерняя компания — «Инвест-проект», выкупавшая в конце года акции холдинга, — владеет 0,9%. Среди совладельцев холдинга появился офшор Ferlamor Investments (3,4%), ранее замеченный в связях с компаниями, принадлежащими семье Гуцериевых. Впрочем, в СФИ заявили, что на данный момент в холдинге не располагают информацией о бенефициарных владельцах офшора.

Другими крупными акционерами (9,5%) являются фонды, ранее входившие в финансовую группу «Будущее», а ныне принадлежащие компании «Ленинградское адажио» совладельца группы компаний «Регион» Сергея Сударикова. Принадлежащий ЦБ банк непрофильных активов «Траст» владеет 7,7% акций СФИ.

СФИ — единственный финансовый актив, сохранившийся у семьи Гуцериевых после того, как осенью 2017 года ЦБ санировал Бинбанк (ныне присоединен к банку «ФК Открытие») и Рост Банк (влит в «Траст»). Ранее за развитие финансового бизнеса отвечал племянник Михаила Гуцериева Микаил Шишханов. Но после начала оздоровления банков он, как и старший брат Михаила Гуцериева Саит-Салам, вышел из состава акционеров СФИ.



Нынешнее изменение в структуре владельцев СФИ в холдинге отказались комментировать. Источник, близкий к нему, говорит, что это действие было связано с санкционными рисками, однако не уточняет, какими именно.



В конце января прошлого года Минфин США обнародовал так называемый кремлевский доклад, в который, по мнению авторов документа, вошли люди, близкие к президенту России. В частности, в этом списке присутствуют Саит-Салам и Михаил Гуцериевы, но отсутствует Саид. Никаких реальных ограничений список не предполагает, но его участников традиционно относят к группе риска санкций.

Как считают эксперты, после решения проблем, возникших в финансовом бизнесе во второй половине 2017 года, семья Гуцериевых возвращается к прежней схеме распределения полномочий. Михаил Гуцериев сконцентрируется на промышленных активах, его сын — на финансовых.