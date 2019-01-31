Сбербанк открыл кредитную линию сроком на три года группе компаний «Брусника» на пополнение земельного банка. Сумма сделки, которая будет закрыта в феврале, составит 1 млрд рублей. Денежные средства пойдут на покупку или аренду земельных участков, а также на расселение жилого фонда под снос для строительства новых объектов.

По словам вице-президента, директора дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сбербанка Сергея Бессонова, лимит кредитования определяется в размере будущего чистого денежного потока по действующим проектам с дисконтом на риск недостижения заданных параметров. Проекты должны удовлетворять определенной степени строительной готовности. Выдача каждого транша в рамках лимита кредитования зависит от объема фактического поступления по данным проектам средств дольщиков. При этом банк контролирует затраты застройщика и погашение кредита за счет средств от реализации квартир, используя механизмы банковского сопровождения и залогового счета, говорится в сообщении кредитной организации.

Таким образом, застройщики смогут распоряжаться своей прибылью только после ввода объекта в эксплуатацию и оформления одного права собственности в построенном жилом доме. Застройщикам необходимо формировать земельный банк, для того чтобы обеспечить бесперебойную работу компаний и продолжать развивать бизнес.