Компания «МаксимаТелеком» стала победителем открытого конкурса на оказание услуги единого оператора городского Wi-Fi в Москве. Об этом сообщили в компании, уточнив, что в настоящее время сеть московского городского Wi-Fi включает более 15 тыс. точек доступа.

«В рамках стратегии развития общегородского Wi-Fi департамент информационных технологий Москвы ставит целью создание единого удобного и доступного для горожан интернет-пространства на базе технологии Wi-Fi, позволяющего объединить бесшовной авторизацией максимальное количество мест пребывания горожан и гостей столицы. «МаксимаТелеком» объединит все сети городской сети Wi-Fi, созданные другими операторами, на единой цифровой платформе с возможностью интеграции до 25 тыс. точек доступа», — отмечается в релизе.

В компании обращают внимание на преимущества, которые благодаря интеграции сетей получат пользователи московских городских Wi-Fi-пространств: «Во-первых, объединение сетей позволит унифицировать пользовательский опыт, в том числе за счет бесшовности. Во-вторых, пользователи получат единый алгоритм подключения и авторизации. В-третьих, появится централизованная техническая поддержка... Кроме того, интеграция сетей позволит создать эффективный инструмент коммуникаций и расширить количество предлагаемых сервисов».



Генеральный директор «МаксимаТелекома» Борис Вольпе напоминает, что компания развивает бесплатный Wi-Fi в Москве с 2013 года, создавая свои и интегрируя партнерские сети в общественном транспорте.