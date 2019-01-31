Российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг «МТС» начал предоставлять онлайн-кассы в аренду. Предприниматели смогут минимизировать единовременные затраты на кассовую технику, получить доступ к товароучетной системе и круглосуточной технической поддержке.

Как говорится в пресс-релизе компании, стоимость аренды онлайн-кассы МТС с фискальным накопителем, заключением договора с ОФД, круглосуточной техподдержкой и экстренной заменой кассы начинается от 1 700 рублей в месяц. Аренда кассы с дополнительным сервисом, куда входит стартовое подключение, настройка, регулярная замена фискального накопителя и своевременная перерегистрация кассы в ОФД и ФНС, стоит от 2 300 рублей в месяц.

По словам директора по проектам малого и среднего бизнеса МТС Романа Арифуллина, «Касса напрокат» — первое и единственное на текущий момент предложение на рынке аренды онлайн-касс, включающее в себя доступ к полноценной товароучетной системе при выборе любого тарифа.