Новое мобильное приложение для самозанятых, созданное Федеральной налоговой службой (ФНС), которое должно упростить процесс регистрации и управления платежами, имеет технические сбои, неудобно в пользовании и отбивает желание пользователей выходить из тени в правовое поле, сообщают эксперты Общероссийского народного фронта.

Так, мобильное приложение «Мой налог», через которое можно зарегистрироваться самозанятым гражданам, «весит» достаточно много. При этом для обладателей планшетов версии приложения в магазине пока не предусмотрено. Также в большинстве случаев сбои возникают уже на первом этапе, в ходе которого требуется с помощью камеры отсканировать страницу паспорта с фотографией, а затем сфотографироваться самому.

Для улучшения приложения пользователи предлагают привязать банковскую карту к аккаунту, добавить комментарии и разъяснения по процессу регистрации, предусмотреть возможность отправлять чеки клиентам в формате PDF или JPEG/JPG, формировать справку 2-НДФЛ, менять данные самозанятого.

По словам члена регионального штаба ОНФ в Московской области, первого вице-президента «Опоры России» Владислава Корочкина, эксперты Общероссийского народного фронта в ближайшее время направят в Федеральную налоговую службу свое заключение о работе нового мобильного приложения.