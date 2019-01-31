Компания «Росгосстрах Страхование жизни», «дочка» «Росгосстраха», будет присоединена к компании «ЭРГО Жизнь», приобретенной «Росгосстрахом» в конце 2018 года. Страхование жизни в группе будет развиваться под брендом «Росгосстраха». Об этом сообщили Банки.ру в компании.

«Росгосстрах» стал владельцем 100% долей в капитале «ЭРГО Жизни» 6 декабря 2018 года. Приобретение российской «дочки» по страхованию жизни у германского страховщика ERGO Group AG, входящего в структуру одного из крупнейших западных перестраховщиков — Munich Re, «Росгосстрах» анонсировал 15 октября. Параметры сделки стороны не раскрывали. «Росгосстрах Страхование жизни» — новая компания на рынке страхования жизни, созданная в сентябре 2018 года.

«Компания «РГС Страхование жизни» будет присоединена к компании «ЭРГО Жизнь», инфраструктура которой станет использоваться для развития страхования жизни в группе «Росгосстрах». Присоединение будет происходить в установленные законом сроки и с соблюдением всех необходимых процедур, рассказали в пресс-службе компании по страхованию жизни группы «Росгосстрах». — Продажи продуктов страхования жизни от «Росгосстраха» продолжаются, все обязательства по полисам уже существующих клиентов компании выполняются в полном объеме без изменения условий договоров. Стратегия развития компании по страхованию жизни группы «Росгосстрах» до 2021 года предусматривает активное использование различных каналов продаж и вхождение в число лидеров рынка». Ее возглавил Алексей Руденко, ранее занимавший пост гендиректора «Сбербанк страхование жизни».

«Росгосстрах» стал владельцем «ЭРГО Жизни» Компания «Росгосстрах» стала собственником 100% долей в уставном капитале СК «ЭРГО Жизнь». Соответствующая запись внесена в ЕГРЮЛ 6 декабря, сообщает «Росгосстрах» в понедельник, 10 декабря.

«Росгосстрах» остался без своего страховщика жизни после того, как контроль над универсальной компанией был передан в августе 2017 года основным владельцем страховщика Данилом Хачатуровым банку «Открытие»; страховщик вошел в периметр санации кредитной организации Центробанком. Компания «РГС Жизнь» (с сентября 2018 года — «Капитал Лайф»), ранее также принадлежавшая Хачатурову, в сделку не вошла, ее владельцем объявил себя президент ПФК «ЦСКА» Евгений Гинер.