Американская корпорация Google уплатила штраф за неприсоединение к Федеральной государственной системе информации (ФГИС) и отказ от фильтрации запрещенного контента в России, сообщил ТАСС пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

«Google уплатил штраф. Деньги поступили на счета», — сказал он.

Ранее Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тыс. рублей за несоблюдение законодательства России. В ведомстве отметили, что, согласно действующему законодательству, операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией. Для этого они должны подключиться к ФГИС, содержащей перечень таких страниц. При этом представителям Google неоднократно разъясняли данные требования.

В Роскомнадзоре также заявили, что, если компания не начнет исполнять законодательство, будет возбуждено второе административное дело, а штраф составит уже 700 тыс. рублей. Ранее ведомство направило повторное требование в Google о присоединении к ФГИС.