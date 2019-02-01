Российский союз автостраховщиков обещает, что к 1 марта будет обеспечена достаточная чистота баз данных для запуска штрафов с камер за отсутствие ОСАГО. «Российский союз автостраховщиков проводит активную работу по уменьшению количества расхождений в базах данных и планирует обеспечить достаточную их чистоту к 1 марта», — говорится в сообщении РСА, распространенном в пятницу.

Газета «Коммерсант» написала, что МВД России и РСА не смогли выполнить поручение правительства по объединению информационных баз данных, которое является необходимым условием для запуска системы по проверке полисов ОСАГО с помощью дорожных камер.

В своем сообщении профильный союз подчеркивает, что сама интеграция информационных баз данных РСА и ГИБДД была закончена задолго до января 2019 года. Интеграция баз данных была произведена во исполнение поручения правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

«Несмотря на то, что данное поручение было исполнено досрочно, было установлено наличие определенных расхождений в сведениях о транспортных средствах, содержащихся в базах ГИБДД и в АИС ОСАГО», — признали в РСА. Там пояснили, что наличие этих расхождений обусловлено рядом особенностей заключения договоров ОСАГО, в частности возможностью заключения такого договора до получения автомобилем государственного регистрационного знака, и неисполнением частью страхователей обязанности по передаче этих данных страховщику.



«Количество таких расхождений совсем не велико, однако запуск штрафов в автоматическом режиме мог бы привести к несправедливым штрафам для ряда автовладельцев, которые попали в «несчастливый процент». По этой причине штрафы в автоматическом режиме решено вводить только после того, как будет достигнута достаточная чистота баз, которая сведет к абсолютному минимуму количество несправедливых штрафов», — прокомментировал президент РСА Игорь Юргенс. Он подчеркнул, что, по оценкам РСА, достаточная чистота баз будет обеспечена к 1 марта.