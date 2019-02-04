Страховая группа «РЕСО» подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о покупке ООО «Медстрах», сообщили в пресс-службе компании «РЕСО-Гарантия».

«Сегодня страховая группа «РЕСО» в лице входящего в группу банка «РЕСО Кредит» обратилась в Федеральную антимонопольную службу с ходатайством о приобретении прав контроля над ООО «Медстрах», — отмечается в релизе.

Стороны не раскрывают сумму сделки.

«Приобретение СК «Медстрах» — крупной и успешной страховой компании на рынке ОМС в Москве — продолжает стратегию роста группы «РЕСО» на рынке обязательного медицинского страхования. В рамках этой стратегии ранее была приобретена МСК «УралСиб», впоследствии присоединенная к ООО «РЕСО-Мед». В случае с «Медстрах» предполагается, что он продолжит работать как отдельная компания. Группа рассматривает возможность новых приобретений в этом сегменте рынка», — прокомментировал президент группы «РЕСО» Андрей Савельев.