Временная администрация страховой компании «Акцепт» установила обстоятельства, которые дают основания предполагать наличие в деятельности должностных лиц страховщика и иных неустановленных лиц признаков совершения деяний, направленных на вывод активов компании посредством сделок по приобретению неликвидных ценных бумаг, реализации имущества, а также уступки прав требования. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

В ЦБ напоминают, что в связи с неисполнением компанией его предписаний и нарушением требований по обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности у СК «Акцепт» в октябре прошлого года было приостановлено действие страховых лицензий; в компанию была назначена временная администрация. Позже в том же месяце лицензии страховщика были отозваны в связи с неустранением им в установленный срок нарушений страхового законодательства.

По оценке временной администрации, размер имущества (активов) СК «Акцепт» недостаточен для исполнения компанией обязательств перед кредиторами и внесения обязательных платежей. В этой связи временная администрация направила в Арбитражный суд Самарской области заявление о признании компании банкротом.



Информация об операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в Генпрокуратуру, следственный департамент МВД и Следственный комитет РФ, сообщают в ЦБ.