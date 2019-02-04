Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Вячеслав Шуленин назначен заместителем председателя «ВЭБ.РФ». Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

«Вячеслав Шуленин назначен заместителем председателя «ВЭБ.РФ». В этой должности он будет отвечать за взаимодействие с региональными и муниципальными органами власти, в том числе по вопросам развития городской экономики и внедрения электронных сервисов», — говорится в сообщении.

Как отмечают в госкорпорации, во время работы Шуленина в московской администрации по его инициативе была создана «Автоматизированная система управлением территориями» (округами, районами), позволяющая в режиме реального времени осуществлять координацию работы и контроль над реализацией различных городских программ, проводить анализ и учет проведения публичных слушаний. Он также участвовал в открытии и функционировании московских информационных программ: портал управления многоквартирными домами «Дома Москвы», портал «Москва. Наш город», «Активный гражданин».