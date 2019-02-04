Дочерняя компания АФК «Система» — Sistema Finance S.A. продала акции МТС в рамках buy back еще на 1,74 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе «Системы».

«АФК «Система», публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, сообщает, что ее дочерняя компания Sistema Finance S.A. продала 6 809 829 обыкновенных акций ПАО «МТС» дочернему обществу МТС, ООО «Бастион», в рамках программы выкупа акций МТС объемом до 30 миллиардов рублей, одобренной советом директоров МТС в июне 2018 года и действующей до июля 2020 года. Сумма сделки составила приблизительно 1,74 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

По итогам реализации программы обратного выкупа акций в январе 2019 года доля АФК «Система» в капитале МТС не изменилась и составила 50,0053%.