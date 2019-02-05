Доля малого и среднего бизнеса за 2017 год в российской экономике составляет 21,9%, сообщил Росстат на своем сайте. При этом вклад малого и среднего бизнеса в ВВП Росстат опубликовал впервые.

Ранее Росстат и Минэкономразвития проводили свой анализ доли МСП в валовой добавленной стоимости, однако не публиковали его результаты, говорилось в отчете Счетной палаты. Согласно этим данным, вклад малого и среднего бизнеса в экономику в 2014 году составлял 19%, в 2015-м — 19,9%, в 2016-м — 21,6%, сообщает РБК .

Чтобы поддержать малый и средний бизнес, правительство планирует упростить налоговую отчетность при внедрении контрольно-кассовой техники, пересмотреть уголовную ответственность по «предпринимательским» статьям, расширить доступ МСП к льготному финансированию, заняться популяризацией малого предпринимательства и т. д. Уже в 2019 году вклад МСП в экономику должен составить 23%, говорил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

Планы по росту МСП (и до 32,5%, и до 40%) подвергались критике. Счетная палата в своем отчете писала, что задача увеличить долю сектора до 40% не учтена в стратегии развития МСП, а рост на 1% в год «создает риск недостижения поставленной цели».