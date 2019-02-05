Райффайзенбанк подключил WhatsApp Business, который станет для сотрудников банка дополнительным каналом коммуникаций с клиентами, что поможет кредитной организации расширить представление о своей целевой аудитории. Подключение обеспечила коммуникационная платформа для бизнеса Infobip.

Приоритетными факторами в коммуникациях для Райффайзенбанка являются скорость взаимодействия с аудиторией и процент просмотра сообщений. При этом благодаря использованию WhatsApp Business 98% отправленных сообщений пользователи открывают и читают, 90% из них — в течение первых трех секунд, говорится в сообщении банка.

Через официальный корпоративный аккаунт банк будет осуществлять информационную поддержку более 2,5 млн клиентов в России.



Банки могут использовать WhatsApp Business для отправки различного рода сообщений клиентам, включая уведомления о трансакциях, напоминания о платежах, важную информацию по счету.