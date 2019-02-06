Санкции США против PDVSA ограничат финансовую и операционную гибкость пяти совместных предприятий «Роснефти» в Венесуэле, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's.

«Санкции США против PDVSA ограничивают финансовую и операционную гибкость совместных предприятий «Роснефти» в Венесуэле», — пишет Moody's.

«Роснефть» во вторник сообщала в презентации к отчету по МСФО, что участвует в пяти проектах нефтедобычи в Венесуэле с запасами нефти более 80 млн тонн (2Р PRMS) и добычей нефти в объеме 3,4 млн тонн в доле компании (данные по добыче и запасам приводились за 2018 год). Это проекты Petromonagas (доля российской компании — 40%), Petromiranda (32%), Petroperija (40%), Boqueron (26,67%) и PetroVictoria (40%).

Эти нефтяные месторождения являются «одними из крупнейших международных добывающих активов компании», — пишет Moody's. «По нашим оценкам, «Роснефть» инвестировала более 1,4 миллиарда долларов в свои венесуэльские проекты», — говорится в обзоре агентства. Moody's отмечает, что санкции против PDVSA коснутся всех пяти СП, поскольку PDVSA принадлежит более 50% в каждом из них.

Помимо этого, санкции усложнят процесс увеличения денежных потоков СП и операции в иностранных валютах, поскольку финансовые учреждения США не смогут осуществлять операции с PDVSA, ее дочерними компаниями и СП. Перевод операций на другие валюты (например, российские рубли) потребует времени и увеличит трансакционные издержки.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, заблокировав ее активы и интересы в своей юрисдикции на 7 млрд долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 млрд долларов составят потери в поставках нефти.