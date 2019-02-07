Галактионова с 2013 по 2019 год занимала должность заместителя генерального директора Почты России

Заместитель главы Почты России Инесса Галактионова назначена на должность вице-президента группы «МТС» по продажам и обслуживанию. Об этом сообщила пресс-служба оператора.

Также на должность вице-президента по цифровым решениям для дома был назначен Кирилл Дмитриев, который ранее возглавлял блок по продажам и обслуживанию.



«На позицию вице-президента по продажам и обслуживанию, которую раньше занимал Кирилл, мы пригласили Инессу Галактионову, так как уверены, что ее высокие управленческие компетенции и глубокая экспертиза в маркетинге и продажах позволят успешно продолжить реализацию начатых проектов, найти новые возможности для развития каналов продаж МТС и укрепить лидерские позиции компании на рынке», — прокомментировал глава МТС Алексей Корня.

Инесса Галактионова с 2013 по 2019 год занимала должность заместителя генерального директора Почты России. Как выяснило агентство RNS , Галактионова останется в Почте России в статусе советника гендиректора, покинув пост его заместителя.