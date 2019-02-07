Телекоммуникационная компания «МегаФон» стала членом ассоциации «ФинТех». Компания совместно с ключевыми участниками рынка — членами ассоциации примет участие в реализации технологических проектов, отмечается в сообщении оператора.

«МегаФон» работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка. По мнению директора по новым бизнесам и партнерствам «МегаФона» Яна Кухальского, членство в ассоциации «ФинТех» позволит компании выйти на качественно новый уровень цифровизации услуг и сервисов.

«На площадке ассоциации «ФинТех» создаются и продвигаются новые для национального отраслевого рынка технологии. В качестве примера можно привести направления АФТ по развитию розничного платежного пространства, технологии распределенного реестра и открытых API. В проектах АФТ мы видим хорошие перспективы для совершенствования телекоммуникационных сервисов и повышения удобства их использования. Специалисты «МегаФона» будут участвовать в совместных рабочих группах с ведущими финансовыми и телекоммуникационными компаниями страны. У нас уже есть понимание возможных вариантов сотрудничества и дальнейшего внедрения новых технологических решений в деятельность организации», — подчеркнул Кухальский.



Ассоциация «ФинТех» учреждена в конце 2016 года. В ее состав входят Банк России, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк, банк «Открытие», Национальная система платежных карт, Киви Банк, банк «Ак Барс», РНКО «Платежный Центр», Тинькофф Банк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк; ассоциированными членами являются СКБ-Банк, Совкомбанк, Промсвязьбанк, МТС, Московская биржа, «Ростелеком», Росбанк, «Регион Финансовые услуги», «МегаФон», Уральский Банк Реконструкции и Развития и Абсолют Банк. Ассоциация «ФинТех» разрабатывает и внедряет новые технологические решения для обеспечения развития финансового рынка и создания условий для цифровизации экономики РФ, указано в справке об организации.