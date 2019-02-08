РНКБ запустил онлайн-кабинет «РНКБ online» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, где можно подать заявку на открытие расчетного счета без посещения офиса банка.

Чтобы зарегистрироваться в личном кабинете, необходимо оставить свои данные, и в течение нескольких секунд после направления в банк заявки клиент получит номер забронированного для организации счета, говорится в сообщении кредитной организации. Все статусы прохождения заявки на открытие счета доступны клиенту в личном кабинете в режиме онлайн.

Также в личном кабинете можно выбрать и подключить прочие дистанционные услуги расчетно-кассового обслуживания. Со временем перечень услуг и возможностей личного кабинета для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будет только расти.